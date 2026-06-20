Ben due interventi salvavita sono stati eseguiti nella giornata di oggi, sabato 20 giugno, dall'Aeronautica Militare per soccorrere di un neonato di soli due giorni e di un ragazzino di 12 anni.

Il primo intervento ha coinvolto un volo di emergenza con un velivolo G650 da Cagliari a Roma per trasferire il neonato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo è stato trasportato in una culla termica, accompagnato da personale medico e dal padre durante tutto il tragitto fino all'ospedale romano dove riceverà le cure necessarie.

Il secondo intervento ha visto coinvolto un velivolo C130J partito da Pisa, atterrato all'aeroporto militare di Roma per trasferire il 12enne in condizioni critiche. Il velivolo della 46^ Brigata Aerea ha caricato direttamente l'ambulanza con il bambino e l'attrezzatura medica di supporto. Una volta arrivati a destinazione, l'ambulanza ha proseguito verso l'ospedale designato.

Entrambi i soccorsi sono stati richiesti e autorizzati dalle Prefetture competenti e coordinati dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al termine delle missioni, gli equipaggi sono rientrati alle rispettive basi militari per riprendere immediatamente il servizio operativo di pronto intervento.