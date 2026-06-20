Pomodori freschi, basilico fresco, un ottimo olio extravergine d’oliva e aglio: pochi e semplici ingredienti per un piatto che è un tripudio di sapori del Mediterraneo: Su Mustazzeddu è una squisita pizza tipica della Sardegna molto antica che sarebbe stata creata, secondo la tradizione, dalle suore della chiesa della Madonna delle Grazie di Iglesias per essere donata ai poveri come piatto unico perché ricco e saziante, come informano il portale turistico ufficiale di Iglesias, che cita il Su Mustatzeddu de Tamatiga tra i piatti tradizionali della città, e il sito gastronomico TasteAtlas, che parlano comunque di leggenda.

Si tratta di una focaccia preparata essenzialmente con grano duro e lievito madre, ripiena di ingredienti semplici e genuini, che erano facilmente reperibili anche dalle classi sociali più basse. Viene confuso spesso con la Prazzira, tipica di San Vito, ma quest’ultima viene tradizionalmente farcita invece con gli stessi ingredienti del Mustazzeddu, ma con in più le melanzane. In occasione di una tipica sagra del posto, si accompagna la focaccia con carne di capra.

Pratico anche da portare in giro durante le gite fuori porta e le escursioni, su Mustazzeddu è un ottimo pranzo al sacco, e costituisce anche oggi un pasto completo, soprattutto se accompagnato da formaggi o affettati o arricchendo eventualmente il ripieno classico con qualche ingrediente proteico per renderlo maggiormente nutriente. Ma è anche l'ideale, se condiviso, per un aperitivo, magari sul mare, e viene servito appena fatto anche agli antipasti dei matrimoni sardi più tradizionali.

Insomma, una vera e propria esplosione di sapori ma allo stesso tempo ricco di semplicità, incontra i gusti di chiunque, grandi e piccini, e rappresenta un alimento evocativo di una tradizione culinaria del passato che ormai sta lentamente scomparendo.

Oggi si possono trovare diverse varianti: oltre a quello classico con i pomodori, sono molto richiesti quello con zucchine, con le melanzane, e per chi vuole mantenere un alito fresco, senza aglio!

Chi desidera in vacanza in Sardegna, non può assolutamente perderselo: si trova nei forni antichi iglesienti e cagliaritani, dove il tempo sembra non essersi mai fermato, e che emanano un profumo inconfondibile per tutta la strada, oppure sarete fortunati se troverete qualche anziana signora che lo sa fare secondo la tradizione: a ogni morso tornerete bambini. Un comfort food davvero irrinunciabile.