Un'altra giornata di fuoco quella di oggi, sabato 20 giugno 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale è intervenuto, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di San Cosimo, per spegnere un incendio nelle campagne del Comune di Silius, località Cats.o Sassai.

Sul posto le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei.

Il rogo ha interessato un'area boscata, dove inizialmente è sopraggiunto il Super Puma, proveniente dalla base elicotteristica di Fenosu del Corpo Forestale, poi, considerato il peggioramento, si é reso necessario l'intervento di due Canadair, uno proveniente da Olbia e uno da Ciampino.

Altri incendi su cui è intervenuto il Corpo Forestale sono divampati a Siamaggiore, Nurachi, Uras e Guspini.