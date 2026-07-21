Resta alta l’attenzione sul fronte incendi in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un nuovo bollettino di previsione del pericolo incendio, confermando anche per la giornata di mercoledì 22 luglio 2026 il livello di rischio codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta, su tutto il territorio regionale.

L’allerta indica condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi, con la necessità di mantenere comportamenti prudenti e responsabili, soprattutto nelle aree rurali, nelle zone boschive e in prossimità della vegetazione.

L’Amministrazione comunale di Cagliari rinnova l’appello alla cittadinanza affinché venga prestata la massima attenzione e siano adottate tutte le precauzioni utili a tutelare la sicurezza delle persone, della collettività e il patrimonio ambientale e paesaggistico dell’Isola.

Si raccomanda di evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di incendi, come l’abbandono di mozziconi di sigaretta o materiali incandescenti, l’accensione di fuochi in aree non autorizzate e tutte quelle attività che possano generare fiamme o scintille durante le ore più calde della giornata.

In caso di avvistamento di un incendio è importante segnalare tempestivamente la situazione alle autorità competenti, contribuendo così a un intervento più rapido e alla limitazione dei danni.