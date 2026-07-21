Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari. Questa mattina le commissioni permanenti Sport, Pianificazione strategica urbanistica e ambientale e Mobilità del Comune hanno esaminato lo schema di convenzione allegato al Piano economico finanziario (Pef), documento ritenuto centrale e particolarmente complesso, sul quale Comune e Cagliari Calcio hanno lavorato a lungo con il supporto dei rispettivi consulenti legali.

A favorire il riavvicinamento tra le parti è stato il vertice della scorsa settimana a Palazzo Bacaredda. In precedenza le commissioni avevano preso in esame soltanto il Pef, rinviando la discussione sullo schema di convenzione in attesa della definizione degli ultimi dettagli.

Il prossimo passaggio spetta ora alla Giunta comunale, che dovrebbe approvare entro la settimana una delibera relativa sia al Piano economico finanziario sia allo schema di convenzione. Successivamente sarà il Consiglio comunale a esprimersi sul riconoscimento del pubblico interesse e sull'esercizio del diritto di superficie, due passaggi indispensabili per proseguire l'iter.

Una volta conclusa questa fase, il Comune potrà presentare entro il 31 luglio alla Figc la documentazione necessaria per la candidatura di Cagliari tra le sedi degli Europei di calcio del 2032. Entro il 20 agosto dovrà invece essere pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori, mentre il 15 settembre la Figc individuerà le città ospitanti. La decisione sarà poi ratificata dalla Uefa entro il 1° ottobre.