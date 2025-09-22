Un 35enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Sezione Radiomobile del comando provinciale di Cagliari con l'accusa di aver aggredito la moglie colpendola con un pugno.

La richiesta d’aiuto è arrivata al 112 direttamente dalla vittima, che avrebbe raccontato di essere stata picchiata dal marito mentre si trovava alla fermata dell’autobus. I militari sono intervenuti rapidamente, raggiungendo e bloccando l’uomo.

Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che l’episodio non era isolato: la donna avrebbe riferito ai carabinieri di subire violenze e vessazioni da circa tre anni, tra minacce, controllo ossessivo del telefonino e dei dispositivi elettronici e ripetute aggressioni fisiche.

Per l’uomo sono scattate le manette e ora si trova nel carcere di Uta. Alla vittima, invece, è stata attivata la rete di protezione prevista dalle istituzioni, che prevede supporto psicologico e sociale, così da garantirle un percorso di assistenza e tutela.