La fontana di piazza San Bartolomeo, a Cagliari, torna a essere completamente funzionante. Si sono infatti conclusi i lavori di manutenzione straordinaria, che hanno permesso di ripristinare l'impianto e restituire alla cittadinanza uno dei luoghi simbolo del quartiere.

L'intervento ha riguardato diversi aspetti della struttura. Sono state rimosse alcune porzioni della pavimentazione sconnessa, eliminate le perdite dell'impermeabilizzazione e regolarizzate le pendenze del fondo della vasca. I tecnici hanno inoltre ripristinato i soffioni storici della fontana, applicato una nuova guaina protettiva e installato pompe più efficienti. All'interno della vasca è stato anche posizionato anche un sistema antizanzare.

"L'intervento restituisce alla cittadinanza la splendida fontana di San Bartolomeo, dopo i necessari lavori straordinari di ripristino", ha spiegato l'assessora Luisa Giua Marassi.

"L'Amministrazione continua la sua opera di manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale con l'obiettivo di preservare i luoghi pubblici che rappresentano una parte importante dell'identità e della storia dei quartieri", ha aggiunto la titolare dell'Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico.

Secondo Giua Marassi, interventi come quello realizzato a San Bartolomeo "consentono di migliorare il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici, restituendo alla comunità luoghi di aggregazione più curati e funzionali". L'impegno dell'Amministrazione proseguirà anche nei prossimi mesi "con particolare attenzione alla conservazione dei beni pubblici e alla qualità degli spazi a disposizione delle cittadine e dei cittadini", ha concluso l'assessora.