Un cagliaritano di 45 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata intorno alle 2 durante un servizio mirato di controllo del territorio.

Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione personale, estendendo poi i controlli alla sua abitazione.

All'interno della casa i Carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 103 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e vario materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi, confermando l'attività di spaccio.