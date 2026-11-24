Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1316 del 24 novembre 2026, la ASL n. 3 di Nuoro ha approvato il progetto aziendale “Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali Pediatrici, ASCoT pediatrici, Distretto di Sorgono”.

Si tratta di una misura straordinaria e temporanea per garantire l’assistenza pediatrica in un territorio interno e disagiato, in attesa della copertura ordinaria delle sedi carenti attraverso l’assegnazione degli incarichi a Pediatri di Libera Scelta, che resta la soluzione strutturale.

Il Distretto Socio Sanitario di Sorgono comprende 13 Comuni: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana e Tonara. Conta 14.264 residenti, su circa 636 chilometri quadrati, e circa 700 bambini da 0 a 6 anni privi di Pediatra di Libera Scelta. Gli ambiti pediatrici del Distretto risultano infatti privi di Pediatri di Libera Scelta e le procedure di assegnazione delle sedi carenti non hanno consentito di garantire il servizio.

«La nostra attenzione è rivolta in modo particolare ai Comuni delle zone interne e alle zone disagiate, dove il diritto alla salute si misura nella possibilità concreta di avere un medico vicino a casa -. dichiara il Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, Francesco Trotta - Per le famiglie del Distretto di Sorgono l’assenza del pediatra ha significato spostamenti lunghi e costosi, ritardi e rinunce alle cure, ricorso improprio al Pronto Soccorso e difficoltà nella presa in carico dei bambini con patologie croniche o in condizioni di fragilità. Con gli ASCoT pediatrici vogliamo dare una risposta tempestiva, equa e di prossimità, con un riferimento sanitario stabile per i più piccoli e un sostegno concreto alle famiglie e alle comunità, in un territorio che deve tornare a essere attrattivo per le giovani famiglie. È un investimento sulla tenuta sociale delle nostre comunità interne e sulla lotta allo spopolamento e alla denatalità».

A chi è rivolto e cosa offre

Nella prima fase, il progetto è rivolto esclusivamente ai bambini da 0 a 6 anni residenti nel Distretto di Sorgono e privi di Pediatra di Libera Scelta, con priorità a neonati, bambini con patologia cronica o fragilità e dimessi da ricovero o da Pronto Soccorso.

Gli ambulatori saranno attivi dal lunedì al venerdì, su appuntamento, presso la Casa della Comunità Hub di Sorgono e le Case della Comunità Spoke di Aritzo e Desulo. La suddivisione delle ore tra le tre sedi sarà definita dal Direttore del Distretto in base alla distribuzione dei bambini, ai tempi di percorrenza e alla disponibilità dei professionisti.

Il servizio prevede la presa in carico dei bisogni acuti e cronici, i bilanci di salute, le vaccinazioni, lo screening del neurosviluppo, il sostegno alla genitorialità, le prescrizioni con ricetta SSN e le certificazioni connesse. È previsto inoltre il raccordo con la Struttura Complessa di Pediatria del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro per cronicità e dimissioni, e con Consultori familiari, Neuropsichiatria infantile e Dipartimento di Prevenzione.

Gli ASCoT pediatrici sono ambulatori straordinari, temporanei, integrativi e non sostitutivi del Pediatra di Libera Scelta. Non comportano scelta o revoca del medico e non sostituiscono il Pronto Soccorso, il 118 e la continuità assistenziale.

Organizzazione e risorse

Per la prima fase è previsto un impegno massimo di 30 ore settimanali, con un limite di 10 ore settimanali per pediatra. L’onere è assunto con successivo provvedimento, con copertura prevista a valere sul finanziamento regionale destinato ai progetti straordinari di assistenza primaria, con anticipazione a carico del bilancio aziendale.

Il reclutamento avverrà tramite manifestazione di interesse, curata dal Servizio Personale, Risorse Umane, che resterà aperta per tutta la durata del progetto. L’ordine di priorità per l’individuazione dei professionisti è il seguente: Medici Pediatri di Libera Scelta già convenzionati con la ASL, nei limiti di compatibilità con gli obblighi convenzionali e con il massimale; Medici specializzati in pediatria in quiescenza, mediante collaborazione libero professionale; Dirigenti Medici pediatri dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, in regime di prestazioni aggiuntive, ove la normativa e le esigenze di servizio lo consentano.

Il progetto ha durata temporanea fino al 31 dicembre 2027, eventualmente prorogabile, e cesserà, anche per singolo ambito, con la presa di servizio di un Pediatra di Libera Scelta titolare o provvisorio nel Distretto di Sorgono. Dopo sei mesi dall’avvio, il Direttore del Distretto trasmetterà alla Direzione Sanitaria una relazione sull’andamento, per valutare l’eventuale modifica o ampliamento, anche con l’estensione della fascia di età dei destinatari.

Il progetto si inserisce nel solco dell’esperienza già avviata in via sperimentale nel febbraio 2024 con l’ambulatorio straordinario presso il Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono e del modello ASCoT già adottato dall’Azienda per la medicina generale.