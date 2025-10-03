Avrebbe cercato di approcciarsi a una ragazza 20enne con richieste sessuali, palpeggiandola e tentando di baciarla con forza: un 25enne originario della Guinea è stato arrestato dai Carabinieri a Cagliari durante la notte scorsa, per violenza sessuale.

L'aggressione è avvenuta in piazza Unione Sarda, dove la vittima è riuscita a respingere l'aggressore ed è stata aiutata da un conoscente. Immediatamente dopo la chiamata al 112, i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il giovane, che il 20 settembre scorso, in piazza del Carmine, dove era stato fermato mentre manifestava chiari segni di alterazione e aveva opposto resistenza a un ufficiale, è stato nuovamente segnalato e allontanato dall'area mercoledì 1° ottobre, durante un altro controllo nella 'zona rossa'.