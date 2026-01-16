Durante la scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato un giovane di 19 anni, residente a Elmas e disoccupato, già noto alle Forze dell'Ordine, per il possesso illegale di droga con l'intento di spacciarla.



L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio a "Is Coras", quando i militari, insospettiti del comportamento del giovane, hanno deciso di approfondire le indagini eseguendo una perquisizione sia personale che domiciliare. Le loro intuizioni sono state confermate dal ritrovamento di un panetto di sostanza stupefacente di tipo "Kief", del peso totale di circa 100 grammi.



Durante l'operazione, è stato anche sequestrato lo smartphone del ragazzo, da cui sono emersi vari contatti con presunti acquirenti della droga. Tutti gli oggetti trovati sono stati posti sotto sequestro in attesa di essere analizzati dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri.



Dopo le dovute formalità, il giovane è stato riaccompagnato a casa sua in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria.



Questa operazione rientra nelle attività costanti di prevenzione e controllo del territorio portate avanti dall'Arma dei Carabinieri, mirate a contrastare la diffusione di droghe e garantire la sicurezza nelle zone urbane e periferiche della provincia.