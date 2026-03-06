In occasione della Giornata Internazionale della donna, il Centro Donna del Binaghi di Cagliari promuove un Open Day il 9 marzo, invitando tutte le donne residenti nel territorio della ASL di Cagliari, comprese tra i 25 e i 64 anni, a partecipare. L'iniziativa si basa sul principio che la prevenzione è un atto di cura verso se stesse.



Durante la mattinata, dalle ore 8:30 alle 13:30, le professioniste del Centro saranno disponibili per condurre lo screening del tumore del collo dell'utero per le donne che non hanno effettuato questo controllo nei tre anni precedenti. La partecipazione è fondamentale per garantire una salute ottimale e prevenire eventuali patologie.