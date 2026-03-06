La ricercatrice Chiara Olla, attualmente assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Cagliari nei dipartimenti di Fisica e Scienze Chimiche e Geologiche, ha recentemente ottenuto una prestigiosa borsa post-dottorato Marie Skłodowska-Curie (MSCA-PF), uno dei programmi di finanziamento alla ricerca più competitivi in Europa.Il suo progetto ha ricevuto un punteggio eccezionale del 97,6 su 100 in un contesto altamente selettivo, dove solo il 9,6% delle proposte è stato finanziato su un totale di 17.066 candidature provenienti da ricercatori di quasi 80 nazionalità, che realizzeranno i loro progetti in 45 Paesi diversi in tutto il mondo.Grazie a questa borsa, Chiara svolgerà la sua ricerca presso il Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN) dell'Università Palacký di Olomouc, supervisionata dal Prof. Michal Otyepka, con un periodo di ricerca anche al Politecnico di Cracovia con la Prof.ssa Joanna Ortyl.Il progetto, denominato "LUCENT - Light-triggered Ultra-precise Carbon-enhanced phycocyanin Engineered Needles for Therapy", si concentra sullo sviluppo di un cerotto intelligente a microaghi stampato in 3D per trattare in modo localizzato i tumori della pelle. Questo dispositivo innovativo combinerà due materiali fotoattivi - la ficocianina, un pigmento naturale, e nanoparticelle di carbonio - che, quando attivati da luce rossa a bassa potenza, saranno in grado di distruggere selettivamente le cellule tumorali. L'obiettivo è migliorare la precisione, il controllo e l'accessibilità della terapia fotodinamica, anche per l'uso ambulatoriale o domiciliare.Chiara Olla, laureata all'Università di Cagliari con un dottorato in Fisica nel 2023, opera nell'ambito della fisica, chimica e scienza dei materiali, concentrando la sua ricerca sui nanomateriali e sui dispositivi ottici innovativi. Questo importante riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per il suo percorso formativo e di ricerca presso l'Università di Cagliari.