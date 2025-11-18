PHOTO
Non avrebbe sottoposto i suoi dipendenti alle visite di sorveglianza sanitaria previste dalla legge. Per questo un imprenditore di 41 anni, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della metalmeccanica, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.
L’attività ispettiva, condotta nelle scorse settimane nel territorio di Monastir, ha permesso di accertare – secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma – che il datore di lavoro non avrebbe adempiuto all’obbligo di far effettuare ai propri dipendenti le visite mediche previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nei tempi stabiliti.
Oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, all’imprenditore sono state contestate sanzioni amministrative per un importo superiore a 1.400 euro.