Avrebbe dovuto tenerlo lontano dalla sua ex moglie, ma quando i Carabinieri lo hanno fermato durante un normale controllo stradale l’hanno trovato proprio accanto alla donna che, per decisione del giudice, non avrebbe potuto avvicinare. Così un 43enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari per violazione del divieto di avvicinamento, misura che stava già scontando tramite braccialetto elettronico a seguito di precedenti episodi di maltrattamento.

La presenza dei due nello stesso veicolo ha subito allertato i militari, che hanno avviato accertamenti più approfonditi. Dalla verifica è emersa la violazione della misura cautelare, sebbene il sistema elettronico non avesse fatto scattare alcun allarme. A determinare il mancato avviso sarebbe stata la mancata attivazione, da parte della donna, del dispositivo di localizzazione che deve essere collegato al braccialetto dell’uomo per permettere il monitoraggio in tempo reale delle distanze tra i due.

Nonostante l’assenza dell’allerta automatica, una volta ricostruita la dinamica e appurata la violazione delle prescrizioni, i Carabinieri hanno dichiarato l’arresto del 43enne. L’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito e poi posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per oggi, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.