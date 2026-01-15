Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud dell’Isola. Tra il pomeriggio di ieri e questa mattina ne sono arrivati 65, che si sommano ai 34 delle precedenti 24 ore. Undici sono stati rintracciati a Capo Teulada, 19, tra i quali una donna e quattro minorenni, a Sant'Antioco.

Nella stessa zona la Guardia di finanza ne ha poi intercettati altri 8, mentre i carabinieri sono riusciti a bloccarne cinque a Teulada. Fiamme gialle impegnate anche questa mattina per un barchino con 15 uomini e una donna a bordo, infine la Capitaneria di porto ha bloccato a Capo Spartivento una seconda piccola imbarcazione su cui viaggiavano sei persone.