Nuovo intervento programmato sulla rete idrica di Sestu. Nella giornata di giovedì 4 giugno i tecnici di Abbanoa saranno impegnati nel collegamento del nuovo tratto di condotta realizzato in via Tripoli con la rete esistente nelle vie Gagarin e Cremona.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, che si svolgeranno dalle 8:30 alle 17:30, sarà necessario interrompere temporaneamente l'erogazione dell'acqua nell'area compresa tra via Scipione e via Monserrato. Nella stessa fascia potrebbero inoltre verificarsi abbassamenti della pressione e disservizi temporanei.

Una volta concluso l'intervento, il servizio tornerà progressivamente alla normalità. Abbanoa ha precisato che le operazioni saranno completate nel più breve tempo possibile per ridurre al minimo i disagi ai residenti.

Alla riapertura della rete e alla successiva immissione dell'acqua nelle condotte, l'acqua potrebbe presentarsi inizialmente torbida. Si tratta di un fenomeno temporaneo legato alle attività sulla rete.

Per eventuali segnalazioni o anomalie, i cittadini possono contattare il servizio guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800.022.040, disponibile 24 ore su 24.