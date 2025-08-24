Un gol di Luperto al 94' regala un meritatissimo pareggio al Cagliari, andato sotto di un gol a metà secondo tempo per effetto della rete di Mandragora; una partita che ha visto i rossoblù protagonisti, andati ingenuamente in svantaggio praticamente nell'unica azione pericolosa dei viola in tutta la partita.

Una partita che il Cagliari stava praticamente perdendo dopo aver avuto le migliori occasioni della gara, soprattutto nel primo tempo quando una parata miracolosa di De Gea, con conseguente salvataggio sulla linea di Comuzzo, aveva strozzato in gola l'urlo rossoblù. E anche nella ripresa, dopo il vantaggio viola, ancora De Gea, con un'altra parata degna di nota, aveva negato il pareggio al neo entrato Gaetano. Prima, appunto, del colpo di testa vincente di Luperto all'ultimo.

Le formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert (29' st Idrissi) Adopo, Prati (16' st Mazzitelli), Deiola (29' st Gaetano), Esposito (16' st Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (36' st Kilicsoy). (24 Ciocci, 12 Iliev, 18 Di Pardo, 17 Felici, 21 Cavuoti, 22 Vinciguerra). All. Pisacane.

Fiorentina (3-4-2-1) De Gea, Comuzzo (16' st Pablo Marì), Pongracic, Ranieri (1' st Viti); Dodó, Sohm, Fagioli, Gosens (32' st Parisi), Ndour (1' st Mandragora), Gudmundsson (27' st Fazzini), Kean. (1 Lezzerini, 30 Martinelli, 61 Braschi, 11 Sabiri, 23 Kospo, 29 Fortini, 24 Richardson, 60 Kouadio, 9 Dzeko) All. Pioli.

Arbitro: Sozza di Seregno Reti: nel st 23' Mandragora, 49' Luperto.

Angoli: 3-2 per il Cagliari. Recupero: 3' e 6'.

Ammoniti: Obert, Borrelli, Pongracic, Mazzitelli, Kilicsoy per scorrettezze. Spettatori: 15.273