I Carabinieri della Stazione di Castiadas, con il supporto dei colleghi di Villasimius, hanno arrestato un 27enne toscano domiciliato a Muravera, già noto alla polizia, per furto aggravato, danneggiamento e possesso di armi offensive.

L'intervento è stato guidato dalle indicazioni della Centrale Operativa della Compagnia, che aveva segnalato il furto di un furgone Iveco Daily vicino all'abitazione del proprietario. Grazie alla tempestiva azione delle pattuglie, il veicolo è stato bloccato sulla Strada Provinciale 18, vicino a Cala Sinzias, con il giovane alla guida.

Durante la perquisizione, è stato trovato un coltello da pesca con manico in gomma e lama spezzata in possesso del giovane, che è stato sequestrato. Il furgone, senza assicurazione, è stato confiscato amministrativamente e affidato alla custodia giudiziaria. Dopo le formalità, il 27enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.