Nascondeva la cocaina all’interno di capsule di medicinali, ma alla vista dei Carabinieri ha tentato di disfarsene gettandole a terra. Il gesto non è passato inosservato e gli è costato l’arresto.

È successo nella notte a Porto Torres, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un giovane che si aggirava lungo via della Libertà a bordo di un monopattino. Come rifertio dai militari, alla vista della pattuglia, il ragazzo ha gettato a terra alcune capsule di colore bianco nel tentativo di liberarsene. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i Carabinieri, intervenuti per bloccare il giovane e recuperare ciò che aveva cercato di nascondere.

Durante la perquisizione, hanno fatto sapere i militari, sono state trovate 38 capsule, all’apparenza medicinali, ma che in realtà contenevano cocaina per un totale di 15,2 grammi. In possesso del giovane anche 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il ragazzo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, il ragazzo è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.