Durante la Milano Design Week 2025, la Sardegna si fa notare con eleganza e creatività presso il prestigioso SUPERSTUDIO in Zona Tortona, grazie al progetto "Punti di Vista", curato da Giorgia Bistrusso, Federica Pilota e Margherita Usai per Tramare.

L'opera esposta rappresenta un omaggio poetico alla trasformazione, simbolo di rinascita, evoluzione e bellezza mutevole. Giorgia Bistrusso, rinomata fashion designer nel campo degli accessori moda, contribuisce al progetto con il suo inconfondibile stile: borse e oggetti concepiti come autentiche opere d'arte, frutto di una ricerca che fonde forme contemporanee con materiali tradizionali, lavorati con maestria da artigiani sardi. La sua firma, celebre per l'originalità delle creazioni e la valorizzazione del sapere artigianale dell'Isola, rappresenta una delle proposte più innovative e distintive dell'intero Fuorisalone.

Metamórphosis (dal greco μεταμόρφωσις, cambiamento di forma) è il concept che sta alla base dell’opera, un’occasione per riflettere sul processo di trasformazione nel design, nella natura e nella moda. Un vaso che si fa borsa, un sottovaso che diventa cappellino: ogni oggetto racconta una transizione, una nuova identità che emerge attraverso il gesto creativo. L’equilibrio tra home decor e moda prende forma nel giunco sardo, plasmato a mano con cura, e nella borsa in seta dipinta a mano, decorata con un pattern ispirato alla danza luminosa delle lucciole tra i fiori di elicriso. Il tutto arricchito da dettagli in pellame intrecciato giallo paglierino, per un risultato che fonde tradizione e visione contemporanea.

Con "Punti di Vista", l’incontro tra tre donne sarde, le designer Bistrusso, Pilota e Usai, si trasforma in un manifesto corale di sostenibilità, artigianalità e cultura. Il progetto racconta un viaggio che nasce in Sardegna e approda a Milano, affermandosi come simbolo di un’isola che non smette di innovare nel rispetto delle proprie radici.

L'installazione si trova nella suggestiva The Yellow Room - Alla ricerca dell'oggetto della felicità, un simposio materico e visionario creato da FoodDesignStories e LAPILLI. Qui, oggetti, materiali e linguaggi del design si uniscono per esplorare il significato attuale di creare bellezza e promuovere il benessere attraverso il progetto. Con la partecipazione di "Punti di Vista", la Sardegna si posiziona nel panorama internazionale del Fuorisalone di Milano, confermando il suo ruolo non solo come luogo di grande tradizione, ma anche come laboratorio di innovazione creativa.