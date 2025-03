Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Sestu, con il supporto di diverse unità territoriali, hanno condotto un'operazione di controllo nei circoli privati e sulle principali arterie stradali per contrastare l'illegalità legata alla "mala movida" e garantire la sicurezza pubblica.

L’ispezione presso un circolo privato di via Einstein a Sestu non ha evidenziato irregolarità. I controlli su persone e veicoli hanno portato alla segnalazione di quattro individui come assuntori di sostanze stupefacenti e alla denuncia di una persona per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione.

Tra i fermati, un 19enne di Quartu Sant’Elena è stato trovato con un grammo di marijuana, mentre un 34enne di San Nicolò Gerrei è stato sorpreso con tre dosi di cocaina, subendo il ritiro immediato della patente. Un 38enne di Monserrato aveva con sé 6,40 grammi di cocaina.

Di particolare rilievo il caso di un 53enne di Selargius, trovato in possesso di 6,50 grammi di cocaina, 12,50 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish e 480 euro in contanti. «Nella sua disponibilità vi erano anche un bilancino di precisione e una mountain bike del valore di oltre mille euro, risultata rubata», riferiscono i Carabinieri.

Durante l'operazione, sono stati controllati 61 veicoli e 107 persone. Quattro individui sono stati deferiti per violazioni al Codice della Strada, tra cui un 21enne di Sestu con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite e un 44enne di Sinnai alla guida di un motociclo senza patente mai conseguita.

I militari hanno verificato anche 18 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Tre di loro sono stati denunciati per evasione, tra cui un 47enne di Selargius, un 22enne cameriere dello stesso comune e un 75enne pensionato di Quartu Sant’Elena, risultati assenti dalle proprie abitazioni.