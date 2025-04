Un uomo di 36 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di un salone da parrucchiere in via Istria, a Selargius. Secondo quanto ricostruito dai militari delle Stazioni di Monserrato e Sinnai, intervenuti prontamente sul posto, l’uomo avrebbe forzato l’ingresso del negozio, di proprietà di un parrucchiere 57enne del luogo, per poi impossessarsi del fondo cassa.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto il denaro sottratto, immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’arresto è scattato con l’accusa di furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – si legge nella nota – è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari Villanova, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.