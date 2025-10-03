Silvio Baldini, tecnico della Nazionale italiana Under 21, ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite di qualificazione agli Europei.

L'Italia, inserita nel gruppo E, nella prossima pausa dovrà affrontare Svezia e Armenia. Convocati dal ct anche Marco Palestra e Riyad Idrissi, entrambi in forza al Cagliari.

Queste le scelte di Baldini: Martinelli, Mascardi, Motta - Bartesaghi, Dellavalle, Fortini, Guarino, Idrissi, Mane, Marianucci, Moruzzi, Palestra - Berti, Cisse, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli - Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Pafundi.