Durante la notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato un operaio 45enne del luogo per guida in stato di ebbrezza.

L'uomo è stato fermato lungo la Strada Provinciale 5, vicino al sito archeologico del nuraghe “Santu Pedru”, mentre guidava la sua Alfa Romeo Mito, e l’esame con l’etilometro ha confermato la presenza di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Non sono emerse irregolarità nei documenti del veicolo, ma la patente è stata ritirata immediatamente e l'auto è stata posta sotto sequestro amministrativo, coinvolgendo sia le autorità giudiziarie che amministrative per i provvedimenti successivi.

Questa azione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte quotidianamente dai Carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla protezione della comunità.