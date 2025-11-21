Una donna è stata arrestata nella notte di venerdì 21 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Sassari dopo essere stata sorpresa con 15 dosi di cocaina, 4 di eroina e 1.910 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’operazione è scattata quando i militari, impegnati in un servizio di osservazione nel centro storico, hanno notato un giovane acquistare una dose di cocaina davanti all’abitazione della sospettata in cambio di 30 euro. Il ragazzo è stato immediatamente fermato e ha consegnato spontaneamente la sostanza appena comprata.

La successiva perquisizione nell’appartamento ha permesso di rinvenire lo stupefacente già confezionato e pronto per la vendita, oltre al denaro contante. I Carabinieri hanno inoltre accertato che l’attività illecita avveniva in presenza dei due figli minori della donna, che sono stati temporaneamente affidati ad altri familiari per tutelarli.

Droga e denaro sono stati sequestrati su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.