Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, con il ritrovamento dei resti appartenenti alla 32enne da parte di due escursionisti in una torre diroccata vicino alla sua abitazione a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo scorso 1° gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino di Modena, l'identificazione è stata confermata attraverso test del DNA. Daniela Ruggi è scomparsa il 19 settembre del 2024 e non era stata più vista dal giorno precedente.

Attualmente, c'è un unico indagato, un uomo sospettato di essere coinvolto nella sparizione della 32enne, sotto inchiesta dopo che avrebbe esibito alcuni indumenti intimi di Ruggi trovati nella sua auto durante una trasmissione televisiva.