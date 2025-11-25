Una vita caratterizzata da un costante impegno tra le faccende domestiche e il lavoro nei campi, affiancata da un marito muratore con cui ha costruito la propria casa. Nata a Dolianova il 24 novembre del 1925, ma da tempo residente a Cagliari, ieri la signora Cabboi ha festeggiato il suo centesimo compleanno in compagnia dei suoi cari e degli amici dell'associazione "Antiche storie del mio paese", presso la loro sede in via del Risorgimento.



Il sindaco Massimo Zedda e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci hanno portato gli auguri ufficiali dell'Amministrazione, sottolineando che la signora Raffaela rappresenta i valori di dedizione alla famiglia, alla casa e al lavoro, che rimangono sempre attuali e che sono stati tramandati nel corso di una vita che è un esempio per tutti. La signora ha ricevuto una pergamena e una medaglia ricordo come segno di riconoscimento per la sua vita dedicata ai valori fondamentali.



Anche il Comune di Dolianova e la Municipalità di Pirri hanno inviato i loro auguri alla centenaria donna di Cagliari.