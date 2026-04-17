Da lunedì 20 aprile e sino agli inizi di agosto il pronto soccorso del Policlinico Duilio Casula sarà interessato, in alcune zone, da lavori urgenti e non più rinviabili.

In particolare, nella prima fase sarà interessato (sino a metà maggio) lo spazio antistante la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie, la seconda fase riguarderà la zona antistante la sala gessi (sino a metà giugno), la terza fase riguarderà la pavimentazione della camera calda (sino agli inizi di luglio), infine la pavimentazione di altre medicherie, antistanti sempre la shock room (sino agli inizi di agosto). Le tempistiche, come sempre in questi casi, sono di massima e prudenziali.

Si tratta di opere necessarie dopo anni di intenso utilizzo e consentiranno di garantire una migliore accoglienza e maggiore sicurezza del percorso di assistenza.

I lavori potrebbero causare disagi, di cui l'Azienda si scusa in anticipo, in particolare per i tempi di attesa dei pazienti non urgenti.