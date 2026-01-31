Intrappolato nel canale di ingresso dell'acqua marina in località Bellarosa Maggiore, all'interno del Parco naturale regionale di Molentargius, un Labrador Retriever di media taglia è stato salvato con corde e retino dagli agenti del Corpo forestale di vigilanza ambientale presente all'interno della zona verde protetta.

Una prima ispezione con lettore microchip ha rilevato che l'animale non risultava tracciabile. È stato contattato il servizio veterinario della Asl e il Labrador Retriever è stato affidato a un canile. Per eventuali adozioni il canile è il Dog hotel di Chinarello.