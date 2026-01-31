Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, un cameriere 21enne di Ussana, già noto alle autorità, è stato arrestato ad Assemini dai Carabinieri della locale stazione, che hanno concluso con successo un'operazione volta a contrastare la diffusione di droghe nella zona.



La ricerca si è concentrata su un capannone situato a "Su Carroppu", di proprietà del giovane. Durante la perquisizione, sono stati scoperti circa 1.610 grammi di hashish, già suddivisi in panetti pronti per la vendita, nascosti accuratamente in vari punti dell'edificio, inclusi una scrivania e alcuni rottami accatastati.



Durante le operazioni, i Carabinieri hanno anche esaminato alcuni veicoli presenti sul sito, individuando un motociclo SH 150 privo di targa, risultato essere stato rubato in precedenza. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, un 68enne di Cagliari.



Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e ricettazione. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo previsto per oggi.



