Il caldo intenso continua a colpire l'Italia con termometri che segnano valori compresi tra i 35 e i 37°C. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile dei media presso iLMeteo.it, questa situazione climatica persisterà almeno fino al 9 settembre, quando l'arrivo di correnti d'aria più fresche provenienti dall'Atlantico potrebbe finalmente portare un cambiamento nelle condizioni meteorologiche.

"A partire dalle prossime ore - annuncia - l'anticiclone nord-africano tornerà a gonfiarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo. Fino a metà della prossima settimana, i termometri schizzeranno nuovamente verso l'alto, spingendo le temperature fino a 8°C sopra le medie tipiche del periodo". Previste massime diffuse di 35-37°C. Ma, secondo Tedici, il cambiamento potrebbe essere tanto imminente quanto violento. "I modelli matematici a lungo termine - sottolinea - indicano un vero e proprio collasso dell'alta pressione subito dopo mercoledì 9 settembre", complice la discesa d'aria fredda di origine nord-atlantica.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 3 settembre

Cielo generalmente sereno.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest in attenuazione in serata. Brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: mossi, poco mossi sul settore orientale.

Previsioni per la giornata di venerdì 4 settembre

Cielo generalmente sereno salvo passaggi di nubi alte nelle ore centrali della giornata. Nebbie o foschie isolate mattutine sul settore occidentale.

Temperature: minime in lieve calo sul settore occidentale e stazionarie altrove, massime in lieve aumento nelle zone interne e in leggero calo su quelle costiere.

Venti: a regime di brezza.

Mari: mossi sul settore occidentale con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di sabato 5 settembre

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime in aumento, massime in aumento sul settore orientale e meridionale e stazionarie altrove.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest in attenuazione in serata. Brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno stazionarie o localmente in lieve diminuzione in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a prevalente regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.