Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha completato tutte le assunzioni di docenti per il nuovo anno scolastico 2026/2027 entro lo scorso 31 agosto, con un totale di 37.430 nuovi insegnanti in ruolo, rispetto ai 29.685 dello scorso anno. Le assunzioni dagli elenchi regionali, introdotti per la prima volta quest'anno, hanno contribuito a raggiungere questo risultato. I posti rimasti vacanti riguardano insegnamenti per i quali le graduatorie sono state esaurite.

Inoltre, la maggior parte delle supplenze, circa 118 mila posti, è stata coperta entro la stessa data, con 55.814 supplenti confermati su richiesta delle famiglie, un aumento di quasi 10 mila rispetto all'anno precedente. Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato sono in servizio dal 1° settembre 2026.

Sono stati anche nominati 342 dirigenti scolastici per i posti vacanti nelle varie Regioni, anch'essi in servizio dal 1° settembre 2026. Le assunzioni di 12.284 unità di personale Ata sono in fase di completamento. Grazie alla tempistica delle operazioni, tutto il personale è già stato integrato presso le scuole di destinazione, garantendo la piena partecipazione alle attività di programmazione, coordinamento e formazione che si svolgono in questi giorni presso le istituzioni scolastiche e assicurando la presenza in classe di tutti i docenti fin dall'inizio delle lezioni.

"Il nuovo anno parte con tutti i docenti in cattedra. Per il secondo anno consecutivo abbiamo completato le operazioni di assunzione prima dell'inizio dell'anno scolastico assicurando la presenza di tutti gli insegnanti in classe fin dal primo giorno di scuola. È un importante risultato per garantire la continuità didattica e il corretto funzionamento degli istituti, nell'interesse di ogni studente", ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.