Cagliari ha reso omaggio a Costantino Mereu che, questo giovedì 13 febbraio, ha festeggiato il traguardo straordinario dei 104 anni.

Nato ad Aritzo nel 1921, Mereu ha vissuto una vita intensa, prima come minatore, poi come ferroviere. Ha attraversato le difficoltà della guerra e, dal 1977, risiede a Cagliari. Circondato dall’affetto della moglie Ignazia, 95 anni, dei cinque figli, di familiari e amici, Costantino ha spento le candeline in una giornata di festa che ha visto la anche la partecipazione dell’Amministrazione comunale.

A rappresentare il Comune di Cagliari, il presidente del Consiglio, Marco Benucci, che ha portato i saluti e gli auguri del sindaco Massimo Zedda. “È un onore celebrare un concittadino che con la sua storia incarna i valori della resilienza e della dedizione alla famiglia e al lavoro”, ha detto Benucci. “La sua longevità è motivo di ispirazione per tutti noi”.

A nome del Comune, Benucci ha donato al festeggiato una pergamena e una medaglia ricordo, segni di riconoscimento per una vita lunga e ricca di esperienze. Un compleanno speciale, dunque, per Costantino Mereu, che con i suoi 104 anni di vita rappresenta un prezioso testimone della memoria storica della città e della Sardegna.