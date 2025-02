Un incendio è divampato ieri notte in un’abitazione di via Sassari a Nuoro, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 22:00, quando la squadra 1A della sede centrale del comando di Nuoro è stata chiamata per domare le fiamme.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’operazione, l’incendio è stato circoscritto alla cucina rustica, evitando che si propagasse al resto dell’abitazione. I danni, pur ingenti, sono stati limitati al solo piano seminterrato.

Dopo lo spegnimento del rogo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i rilievi necessari per stabilirne le cause. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e un’ambulanza del 118 di Nuoro, pronti a garantire l’assistenza necessaria.

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, evitato grazie al pronto intervento dei soccorritori.