La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, in programma oggi venerdì 14 febbraio, vedrà protagonisti sul palco due volti d’eccezione: Mahmood e Geppi Cucciari, scelti da Carlo Conti come co-conduttori per un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni.

Attrice, comica e conduttrice, Geppi Cucciari, nata a Cagliari il 18 agosto 1973 e cresciuta a Macomer, porterà sul palco non solo il suo inconfondibile stile ironico e brillante, ma anche un omaggio alla Sardegna. Per l’occasione, infatti, indosserà una creazione dello stilista Antonio Marras, simbolo dell’eccellenza sarda nel mondo della moda.

L’abito, pensato appositamente per la serata sanremese, unirà tradizione e modernità, con richiami all’arte e alla storia dell’isola. Un tributo stilistico che esalta le radici culturali della Sardegna, portandole su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia.

Accanto a lei, Mahmood, il cantante nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda, di Orosei, e padre egiziano, vincitore di due edizioni del Festival e artista di fama internazionale, che avrà il compito di accompagnare Conti nella conduzione di una delle serate più attese: quella delle cover, in cui i big in gara interpreteranno brani storici della musica italiana e internazionale.

Una serata all’insegna della grande musica, dell’intrattenimento e dell’orgoglio sardo, con Geppi Cucciari pronta a conquistare il pubblico con la sua ironia e Mahmood a regalare emozioni attraverso la sua voce. Sanremo 2025 continua, con una notte che promette di essere memorabile.

I duetti per la serata cover:

Emergono i tributi a Fabrizio De André, Pino Daniele e Franco Califano durante il festival.

Sei cantanti in gara hanno deciso di duettare insieme: Tony Effe e Noemi interpretano insieme “Tutto il resto è noia” di Franco Califano; Achille Lauro e Elodie uniscono le loro voci in “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè; Francesca Michielin e Rkomi eseguono “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini.

1) Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)

2) Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André)

3) Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

4) Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel)

5) Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

6) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

7) Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

8) Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

9) Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

10) Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

11) Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera)

12) Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

13) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

14) Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

15) Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele)

16) Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

17) Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

18) Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André)

19) Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele)

20) Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

21) Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

22) Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

23) Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa)

24) Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

25) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

26) Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)