Sono aperte le iscrizioni al corso triennale di Istruzione e Formazione Professionale per Operatore Informatico con specializzazione in Intelligenza Artificiale promosso dalla Fondazione Leonardo. Il percorso, rivolto ai giovani under 18, partirà a settembre nella sede di Cagliari ed è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico attraverso una formazione tecnica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Il corso è completamente gratuito grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna con fondi statali ed europei e punta a offrire competenze nel settore digitale e nelle professioni legate all’innovazione tecnologica.

Nel triennio sono previste oltre 1200 ore tra attività laboratoriali e stage in aziende del settore ICT, con un percorso che integra la formazione informatica tradizionale con una specifica preparazione sull’intelligenza artificiale.

Al termine degli studi gli studenti conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo, EQF livello 3, con possibilità sia di ingresso nel mercato del lavoro sia di prosecuzione degli studi in ambito tecnico e tecnologico.

Le lezioni si svolgeranno nel polo didattico della Fondazione Leonardo, in via San Giovanni 428, con laboratori attrezzati e docenti specializzati nel settore informatico. Sono inoltre previste indennità di trasporto e premialità legate ai risultati ottenuti dagli studenti.

I posti disponibili sono limitati e la Fondazione invita famiglie e ragazzi interessati a contattare la segreteria per informazioni e iscrizioni.