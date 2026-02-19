Tante novità per quanto riguarda il Piano di potenziamento della Rete regionale di cure palliative per il triennio 2025-2027, elaborato dal tavolo tecnico di cure palliative coordinato dal Dottor Salvatore Salis, Direttore dell’Unità Operativa Hospice e Cure Palliative, incastonato nel verde parco dell’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro.

Un piano che si prefigge l’ambizioso obiettivo di la presa in carico fino al 90% della popolazione interessata entro i prossimi due anni. Obiettivo che però è a portata di mano, stando ai primi dati forniti proprio dalla Presidenza della Regione Sardegna nei giorni scorsi, "Quando ci siamo insediati – ha ricordato la Presidente Alessandra Todde -, la Sardegna era stabilmente tra le ultime regioni d’Italia per copertura delle cure palliative. Il 𝟮𝟬𝟮𝟰 è stato il primo vero punto di svolta. Nell’arco dell’anno sono stati presi in carico 𝟭.𝟲𝟵𝟳 pazienti adulti tra assistenza domiciliare e hospice, pari al 𝟯𝟳% del fabbisogno stimato, saliti al 54% già nel 2025".

A contribuire al raggiungimento degli obiettivi la struttura di Nuoro, che già nel 2024 era ben al di sopra della media regionale con il 73% di copertura delle cure palliative. Dato in ulteriore avanzamento nell’anno 2025.

"Un primato – spiega Salvatore Salis – che non nasce a caso, ma è frutto di un lungimirante percorso di costruzione che ci ha consentito di avere qui tutti i 'nodi' necessari per poter parlare di rete delle cure palliative".

Nel particolare, l'Hospice Cure Palliative dell'ASL 3 di Nuoro offre una serie di servizi, tra cui la residenzialità, le cure palliative domiciliari, il Day Hospice, l'ambulatorio di cure palliative, l'ambulatorio continuous care e le consulenze ospedaliere.

Per consolidare ulteriormente questo risultato, che finirebbe per riverberarsi sull’obiettivo 90% di copertura regionale nel 2028, Salvatore Salis ha già le idee chiare, "un ulteriore miglioramento dell’assistenza di cure palliative domiciliari infermieristiche, reso possibile con l’auspicabile reclutamento di nuovo personale infermieristico dedicator".

"Le cure palliative – commenta il DG Francesco Trotta - non sono una nicchia, ma una parte integrante ed essenziale di una medicina che vuole essere più equa e vicina alle persone, ed è intenzione di questa Direzione strategica investire ulteriormente al fine di potenziare l’Hospice Cure Palliative aziendale, permettendo la copertura dei fabbisogni della comunità".