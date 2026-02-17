Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un cinquantenne del luogo, pensionato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento di beni di pubblica utilità.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione automatica di un malfunzionamento del dispositivo. Sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il braccialetto era stato disconnesso. Nonostante i ripetuti inviti a ripristinarne il corretto funzionamento, il cinquantenne ha reagito con ostilità, proferendo frasi ingiuriose e minacciose e, in un improvviso impeto d’ira, si è scagliato contro i militari, danneggiando irreparabilmente il dispositivo.

I Carabinieri hanno immobilizzato l’uomo, conducendolo presso il Comando Provinciale per le formalità di rito. Terminati gli adempimenti, l’arrestato è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattina odierna.