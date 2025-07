Giornata ad alta tensione sul fronte incendi in Sardegna: oggi si segnalano 26 roghi su tutto il territorio regionale, cinque dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

A Furtei, in località Baccalillus, le fiamme hanno interessato seminativi e incolti. Lo spegnimento è stato coordinato dal Nucleo GAUF CFVA di Cagliari con il supporto dell’elicottero della base CFVA di Pula. Sul posto Barracelli di Furtei e Sanluri, Forestas di Senorbì e Vigili del Fuoco di Sanluri.

È ancora in corso l’incendio boschivo a Nurri, località Ex Galoppatoio. Il rogo, partito da un campo incolto vicino al campo sportivo, sta interessando una vasta pineta comunale. In azione tre elicotteri regionali (Villasalto, Sorgono e Fenosu - Super Puma) e tre Canadair da Olbia. Coordinano le operazioni la stazione forestale di Isili, con Forestas, Vigili del Fuoco e volontari.

A Sanluri, località San Michele, le fiamme hanno colpito conifere, seminativi e vegetazione riparia. L’intervento è stato gestito dal Corpo forestale di Villacidro e GAUF Cagliari, con l’elicottero AW139 dell’Aeronautica Militare.

In corso anche un incendio a Furtei, località Riu Scala: le fiamme minacciano un rimboschimento vicino all’abitato. In azione mezzi aerei CFVA, Aeronautica e Esercito.

A Nuxis, in località Punta Sugraxia, l’incendio, partito da una carrareccia vicino alla SS 293, avanza verso la diga di Bau Pressiu. Sul posto elicotteri CFVA, Forestas, volontari e forze dell’ordine.

