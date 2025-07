Sarà la conferenza dei capigruppo, convocata per domani mattina in Consiglio regionale, a decidere da dove l’Aula riprenderà i lavori. Tra le ipotesi, c’è la proposta di legge sul fine vita e suicidio assistito, che ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera dalla commissione Sanità.

Intanto, è confermata per martedì 29 luglio la seduta dedicata al question time, come da consuetudine nell’ultimo martedì del mese, con la discussione delle mozioni presentate.

Quella appena iniziata sarà una settimana di intensa attività nelle commissioni. Mercoledì alle 10 si riunirà la Seconda commissione, “Lavoro, Cultura e Formazione professionale”. In programma l’audizione di una rappresentanza dell’associazione Anios sulla lingua italiana dei segni e l’esame della proposta di legge contro le discriminazioni fondate su “omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia”.

Sempre mercoledì, la Quinta commissione “Attività produttive” sentirà in audizione l’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta, in merito alle proposte di legge per il rafforzamento della filiera del mandorlo in Sardegna.

Dovrebbe avviarsi nello stesso giorno anche il percorso dell’assestamento di bilancio, approvato di recente dalla giunta. Il testo sarà esaminato in Terza commissione “Bilancio” e in Quarta “Governo del territorio”, che ascolteranno gli assessori ai Lavori Pubblici, Ambiente, Enti Locali e Trasporti.