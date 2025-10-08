Nel cuore verde della Sardegna, incastonato tra i boschi di castagni e nocciole, Belvì è un piccolo gioiello della Barbagia che conserva intatta l’anima autentica della Sardegna più antica. Con poco meno di 600 abitanti, questo accogliente borgo è famoso per i suoi dolci tradizionali, come is caschettes, sottili sfoglie ripiene di miele e mandorle, e per le caldarroste che in autunno profumano le sue stradine acciottolate.

Passeggiare per Belvì significa immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo: le vecchie botteghe artigiane, le case in pietra e i cortili si aprono ai visitatori per raccontare la storia di un territorio che ha fatto della cultura, della tradizione e dell’accoglienza la sua identità. Durante Autunno in Barbagia, sabato 18 e domenica 19 ottobre, il paese si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dove protagonisti sono i giochi di una volta, le musiche popolari, la cucina genuina e il calore della comunità.

Oltre a gustare le celebri castagne arrostite nella tipica padella gigante, sarà possibile scoprire le specialità locali, partecipare ai giochi tradizionali in legno, visitare mostre ed esposizioni dedicate alla cultura contadina e assistere a spettacoli folkloristici e musicali.

Ecco il programma completo della due giorni “Giochi e Sapori in Barbagia”

SABATO 18 OTTOBRE

Ore 15:00 – Centro storico

Apertura delle mostre e dei punti di interesse.

Viale IV Novembre – Grandi giochi in legno tradizionali per bambini e adulti.

Ore 16:00 – Piazza Repubblica

• Ajò a giocare: il gioco si trasforma in un momento di conoscenza e confronto tra persone con diverse radici culturali, dove tutti sono invitati a partecipare ed essere protagonisti dell’evento.

Ore 17:00 – Piazza Repubblica - Rappresentazione di “Su giogu de su cignedhu”

Vestizione dell’abito tradizionale.

Ore 18:00 – Centro storico

• Cottura e distribuzione gratuita delle castagne nella caratteristica padella gigante.

• Musica itinerante.

Piazza Repubblica

• Balli in piazza e musica dal vivo con i Novosonos.

Garden Bar in Viale IV Novembre - Concerto de I Tremendi.

DOMENICA 19 OTTOBRE

Ore 10:00 – Centro storico

Apertura delle mostre e dei punti di interesse.

Ore 10:30 – Viale IV Novembre Grandi giochi in legno tradizionali per bambini e adulti

• Ajò a giocare – Rappresentazione di “Su giogu de su cignedhu”.

• Via Lamarmora – Su tirollasticu

• Via Marconi – Tira cerchiettos, Pincaredu e Su cilcu

• Piazzetta Casula – Sa balduffula

• Vico Gennargentu – Carruccios

Per tutta la giornata nel centro storico: Ajò a giocare, con momenti di conoscenza e confronto tra persone con diverse radici culturali.

Dalle ore 11:00

Esibizione itinerante di gruppi folk e del Coro Peppinu Mereu di Tonara, di Su Concordu Bolothanesu “Santu Bachis” e dei Piccoli Organettisti della Barbagia.

Ore 15:00 – Centro storico

Festival artistico musicale e rassegna folk Barbagia in Festa, spettacolo ideato e condotto da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, con la partecipazione di:

• Gruppo Folk Battos Moros di Oliena

• Gruppo Folk di Benetutti

• Gruppo Folk Città di Oristano

• Gruppo Folk di Siurgus Donigala

• Gruppo Folk Monte Gonare di Sarule

• Gruppo Folk Sant’Anna di Tortolì

• Gruppo Folk Santa Barbara di Macomer

• Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto

• Gruppo Folk Arcidanese di San Nicolò d’Arcidano

• Gruppo Folk Valenza di Nuragus

• Corpo di Ballo Incantos

• Su Concordu Bolothanesu “Santu Bachis”

• Alessandro Pili “Il Sindaco di Scraffingiu”

• Fabrizio Sanna

• Laura Santucciu

Ore 15:30 – Piazzetta Casula: Torneo di Balduffula.

Ore 16:00 – Piazza Repubblica: Torneo di Sa Murra per ragazzi.

Ore 16:30 – Piazza Repubblica: Su giogu de su cignedhu po tottus!

Ore 17:00 – Centro storico: Cottura e distribuzione gratuita delle castagne nella caratteristica padella gigante.

Siti e luoghi visitabili per tutto il weekend

• Antica stazione ferroviaria di Belvì

• MAAC: Museo all’aperto di arte contemporanea

• Mostra dell’abito tradizionale di Belvì

• Mostra sulla lavorazione del dolce tipico Is Caschettas

• Mostra pomologica

• Bir’e sentimentos: poesie itineranti

• Sa buttega e su Funnagu de Tiu Tolu