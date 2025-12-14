Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso, nella giornata odierna, un avviso di allerta per rischio idrogeologico con codice giallo, corrispondente a una criticità ordinaria. L’allerta sarà in vigore a partire dalle ore 18:00 di domani, 15 dicembre 2025, e resterà valida fino alle 23:59 della stessa giornata.

Le aree interessate dal provvedimento sono l’Iglesiente, il Campidano e il bacino del Flumendosa Flumineddu. Tutta la documentazione relativa all’avviso di criticità, insieme agli aggiornamenti diffusi dal Centro Funzionale, è consultabile sul portale istituzionale della Regione Sardegna.

In considerazione delle possibili condizioni meteorologiche avverse, la Protezione Civile invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti. In caso di temporali è consigliato rimanere all’interno delle abitazioni; chi si trova in locali seminterrati o ai piani terra dovrebbe spostarsi ai livelli superiori. Si raccomanda inoltre di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di necessità, di seguire costantemente l’evoluzione dei fenomeni e di attenersi alle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di protezione civile.

Viene ribadito il divieto di attraversare corsi d’acqua in piena, sia a piedi che con veicoli, di sostare in prossimità di ponti, argini di fiumi o torrenti e di transitare nei sottopassi, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Anticiclone agli sgoccioli: in arrivo piogge e neve

Sono le ultime ore sotto l’influenza dell’anticiclone africano, prima di un deciso cambio di scenario previsto dalla prossima settimana. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che per domenica 14 dicembre l’alta pressione, accompagnata da aria di origine sub tropicale, garantirà condizioni di estrema stabilità su tutta la Penisola, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Possibili però banchi di nebbia sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Il quadro inizierà a mutare già da lunedì 15 dicembre, con l’arrivo delle prime nubi da ovest. Dal Nord Atlantico si estenderà una profonda area di bassa pressione che darà il via a una fase di maltempo, con piogge anche intense. Da martedì 16 è atteso un rinforzo dei venti meridionali e precipitazioni diffuse, localmente forti soprattutto su Liguria e settori tirrenici, con il ritorno della neve in montagna oltre i 1200 metri. Le piogge favoriranno anche una sensibile riduzione degli inquinanti in atmosfera.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 15 dicembre 2025 - fonte Arpas

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche moderati a partire dal settore sud-orientale in estensione a tutta l'isola nel corso della giornata.

Temperature: minime in moderato aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, forti sulla costa meridionale ed orientale e sui crinali.

Mari: prevalentemente mossi con moto ondoso in progressivo aumento nel corso della giornata.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 16 dicembre 2025 - fonte Arpas

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche moderati sul settore orientale. Attenuazione dei fenomeni a partire dal settore occidentale dalle ore centrali della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti: deboli o localmente moderati da Est Sud-Est, forti sulla costa orientale e meridionale nella prima parte della giornata. Tendenza all'attenuazione e alla varabilità già dal primo pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore meridionale e sud-orientale. Le temperature minime saranno in diminuzione mercoledì e in aumento il giorno seguente, mentre le massime rimarranno pressochè stazionarie mercoledì mentre tenderanno ad un generale aumento il giorno dopo. I venti soffieranno prevalentemente deboli da est sud-est in rinforzo sul settore meridionale nel corso di giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi.