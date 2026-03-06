Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Quartu Sant’Elena per un incendio sviluppatosi in un loggiato. Le fiamme sono divampate in via Sorrento, nel quartiere di Flumini, all’interno di uno spazio utilizzato come locale di sgombero e lavanderia.

Sul posto sono intervenute le squadre del comando dei vigili del fuoco di Cagliari con due automezzi. I pompieri sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo all’interno della struttura, impedendo che il fuoco si propagasse all’abitazione adiacente e comunicante con la loggia.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno individuato tra le fiamme alcuni contenitori di GPL utilizzati per una cucina a gas e li hanno messi in sicurezza, evitando ulteriori rischi.

Nel rogo è rimasto coinvolto anche il cane della famiglia che abita nell’immobile, rimasto ferito prima dell’arrivo dei soccorsi. L’animale ha riportato ustioni ed è stato trasferito in una clinica veterinaria dell’hinterland per ricevere le cure necessarie.

In via precauzionale è stata richiesta anche la presenza di un’ambulanza del servizio territoriale di emergenza, ma non risultano persone ferite o coinvolte nell’incendio.