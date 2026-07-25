Resta alta la tensione per il vasto incendio che sta interessando le pendici dei monti Sette Fratelli, nel territorio di Sinnai. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, si sono avvicinate alla zona della casa per anziani Mons. Angioi, gestita dalle suore del Buon Pastore, facendo scattare le misure di emergenza. Dopo l'evacuazione di una famiglia è arrivato infatti anche il turno del complesso religioso, per un totale di dieci evacuati.

Sul posto è arrivata anche la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, che ha descritto la situazione ai microfoni dell'ANSA: "Le fiamme sono proprio sul versante sopra la casa per anziani delle suore del Buon Pastore. Io sono qui e sta piovendo cenere".

Il rogo interessa un'ampia area boscata in località San Gregorio, a ridosso della vecchia strada statale 125 "Orientale Sarda". Secondo le prime informazioni, sono presenti due distinti fronti di fuoco sul versante occidentale della frazione, con fiamme di notevole intensità.

L'incendio è stato classificato come di interfaccia, poiché minaccia diverse aree abitate. L'amministrazione comunale, si era già detta pronta ad affrontare un'eventuale emergenza: "Noi siamo pronti all'evacuazione e abbiamo già portato il furgone, speriamo non ce ne sia la necessità", ha dichiarato ancora la sindaca, poco prima dell'evacuazione.

Per contenere l'avanzata delle fiamme sono impegnati due Canadair di base a Olbia, il Super Puma A500 dell'Aeronautica Militare, due elicotteri leggeri e numerose squadre a terra. Le operazioni di spegnimento proseguono in condizioni particolarmente difficili a causa delle forti raffiche di scirocco.