La cantautrice Carmen Consoli è pronta a emozionare il pubblico di Cagliari con tre imperdibili concerti che segnano il ritorno sul palco del "Amuri Luci - Tour 2025". Le date sono fissate per il 18 e 19 dicembre alle 21, e il 20 dicembre alle 18.30, presso il Teatro Massimo. L'evento, organizzato da Sardegna Concerti e l'Associazione Culturale Il Jazzino, promette di regalare agli spettatori un'indimenticabile esperienza musicale.Il tour prende il nome dall'ultimo album di Carmen Consoli, "Amuri Luci", il quale rappresenta il primo capitolo di una trilogia dedicata alle diverse anime artistiche della cantante: le radici mediterranee, la matrice rock e il cantautorato più intimo. L'album, principalmente interpretato in siciliano e arricchito da inserti in arabo, latino e greco antico, è frutto di un processo creativo eseguito direttamente nella casa di campagna siciliana dell'artista, con particolare attenzione agli strumenti utilizzati.Attraverso la musica, Carmen Consoli conduce il pubblico in un viaggio attraverso i secoli, esplorando le varie dominazioni che hanno plasmato la cultura siciliana, dalle influenze arabe a quelle greche, romane e normanne. Per l'artista, l'esibizione live rappresenta non solo un momento di connessione con gli spettatori, ma anche un'opportunità per sperimentare e approfondire il proprio sound unico e riconoscibile.Le molteplici influenze musicali che caratterizzano il lavoro di Carmen Consoli - dalla musica popolare al rock degli anni Settanta, dall'indie degli anni Novanta alla canzone d'autore e al blues - si fondono armoniosamente, contribuendo a definire ogni progetto musicale in modo distintivo. "Amuri Luci" attinge proprio a questo intenso processo di consapevolezza e ricerca, esplorando la storia e le radici della Sicilia amata dall'artista.