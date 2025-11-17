Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato a Cagliari per partecipare alla riunione presso la prefettura del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La convocazione è stata effettuata dal Prefetto Giuseppe Castaldo, e all'incontro partecipano non solo i vertici delle forze dell'ordine, ma anche gli amministratori locali del sud Sardegna, tra cui i presidenti della Città metropolitana Massimo Zedda e della Provincia del Sulcis, Mauro Usai.

Si prevede che, al termine della riunione, si svolgerà un incontro con la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, presso Palazzo Regio, come confermato da fonti vicine all'evento.