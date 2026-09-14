Nella notte del 15 settembre sulla strada statale 125 Var "Orientale Sarda" sarà chiusa al traffico la galleria 'Arexini' (km 42,100), a Muravera.

Il provvedimento si rende necessario nell'ambito degli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione e di sicurezza della galleria e sarà in vigore, in entrambi i sensi, tra le 23 e le 5 del giorno successivo. Durante l'interdizione della circolazione il flusso veicolare sarà convogliato sulla viabilità secondaria secondo percorso alternativo.

Il traffico in direzione Tortolì verrà deviato sulla ex Statale 125 allo svincolo all'altezza del km 39,300 verso l'abitato di Muravera per poi immettersi sulla circonvallazione (via Sarrabus), proseguire sulla viabilità comunale e reimmettersi sulla statale 125 Var utilizzando lo svincolo all'altezza del km 47. Il flusso veicolare diretto a Cagliari verrà invece deviato al km 47 verso l'abitato di Muravera sulla ex statale 125, proseguire lungo la viabilità comunale fino a reimmettersi sulla statale 125 Var allo svincolo all'altezza del km 39,300.