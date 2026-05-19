Una guida decisamente troppo allegra nel cuore della notte è costata cara a un automobilista di Arbus. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale nel centro abitato, hanno denunciato un impiegato di 59 anni, sorpreso al volante in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol.

L'operazione è scattata lungo la centralissima via Repubblica, quando la pattuglia dell'Arma ha intimato l'alt all'autovettura condotta dall'uomo per un normale controllo di routine. Durante le fasi di identificazione e verifica dei documenti, l'atteggiamento mostrato dal conducente ha però insospettito i militari, spingendoli ad approfondire l'accertamento per scongiurare pericoli per la sicurezza stradale.

I Carabinieri hanno quindi sottoposto il 59enne alla prova dell'etilometro. L'esame strumentale ha confermato immediatamente i sospetti, facendo registrare un tasso alcolemico nel sangue pari a oltre tre volte il limite massimo consentito dalla normativa vigente. Una condotta considerata di massima gravità dal Codice della Strada.

Di fronte alle risultanze dell'alcoltest i militari hanno provveduto al ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione e hanno sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. La posizione del 59enne è stata segnalata sia all'Autorità Giudiziaria che a quella Amministrativa per i provvedimenti di rispettiva competenza.