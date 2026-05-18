Proseguono in provincia di Oristano le attività dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni due diverse operazioni condotte dai militari del Comando provinciale hanno portato all’arresto di due persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga.

Il primo intervento risale al 14 maggio, quando i carabinieri della Stazione di Marrubiu, insieme ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Oristano, hanno arrestato in flagranza un uomo residente nella provincia. L’operazione rientra in un’attività investigativa mirata a contrastare un gruppo attivo nello spaccio sul territorio provinciale.

Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati circa un chilo e 450 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento e la vendita della droga. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Un’analoga operazione era stata eseguita il giorno precedente a Oristano dai carabinieri del Nucleo Investigativo, supportati dai militari della locale Stazione e da un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta. In questo caso i militari hanno sequestrato circa 900 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish e due bilancini elettronici di precisione, arrestando un uomo.

Dopo l’udienza di convalida svolta nella mattinata odierna, per quest’ultimo è stato disposto l’obbligo di firma in caserma.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità saranno accertate solo con sentenza definitiva.